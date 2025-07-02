Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Ижевске увеличилось до 45

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске увеличилось до 45, в медучреждениях остаются 35 человек. Об этом информировал глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.

Ранее стало известно о 35 госпитализированных и 3 погибших. "Всего пострадавших - 45 человек, 3 погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них 6 пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия", - указал руководитель республики.

По его словам, в контакт-центре Минздрава развернута специальная линия психологической поддержки, в двух больницах доступны горячие линии для родных пострадавших. "Благодарю за слаженные действия всех медицинских работников, сотрудников МЧС, пожарных, полиции и других оперативных служб", - отметил Бречалов.