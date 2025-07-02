Рябков: Москва продолжит укреплять отношения с Тегераном во всех сферах

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посетил посольство Ирана в Москве, чтобы выразить соболезнования исламской республике в связи с множеством погибших в ходе 12-дневной войны с Израилем. Об этом информировало агентство IRNA.

"Мы намерены продолжить укреплять отношения с Ираном во всех сферах. Обороноспособность исламской республики должна укрепляться, у нас есть важный и ценный опыт работы в этой сфере, опираясь на него мы будем двигаться дальше", - указал высокопоставленный дипломат.

Рябков выразил глубокие соболезнования иранскому народу и руководству страны. "Россия вместе с вами!" - отметил он.

Как сообщает агентство IRNA, замглавы МИД РФ также оставил запись в памятной книге соболезнований в российском посольстве Ирана.