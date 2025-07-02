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Безопасность
Трамп отметил, что следит за возможным наступлением РФ на Сумы
1 июля 2025 / 20:15
© Александр Щербак/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о возможной подготовке РФ наступления в районе города Сумы отметил, что внимательно следит за этим.
"Посмотрим, что будет. Я слежу за этим очень внимательно", - сказал он после прибытия в штат Флорида, отвечая на вопрос журналиста о том, какие шаги Вашингтон предпримет в случае якобы возможного наступления российских сил на Сумы.
Президент России Владимир Путин 20 июня заявил, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 10 до 12 км, дальше - сам областной центр. Вместе с тем он допустил взятие Сум, однако обратил внимание, что на нынешнем этапе такой задачи нет.
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