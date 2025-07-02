Трамп отметил, что следит за возможным наступлением РФ на Сумы

Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о возможной подготовке РФ наступления в районе города Сумы отметил, что внимательно следит за этим.

"Посмотрим, что будет. Я слежу за этим очень внимательно", - сказал он после прибытия в штат Флорида, отвечая на вопрос журналиста о том, какие шаги Вашингтон предпримет в случае якобы возможного наступления российских сил на Сумы.

Президент России Владимир Путин 20 июня заявил, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 10 до 12 км, дальше - сам областной центр. Вместе с тем он допустил взятие Сум, однако обратил внимание, что на нынешнем этапе такой задачи нет.