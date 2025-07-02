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Политика
Путин поговорил по телефону с Макроном
1 июля 2025 / 20:33
Путин поговорил по телефону с Макроном
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Путин отметил, что украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей", - говорится в сообщении. 

Страны Запада, по словам российского лидера, "ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями". Он также акцентировал внимание, что урегулирование на Украине должно быть комплексным, устранять первопричины, опираться на реалии на земле, указали в Кремле.

Кроме того, стороны обсудили положение дел на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля и ударов США по объектам исламской республики. Они подчеркнули важность уважения права Ирана на мирный атом и выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ. Собеседники высказались за урегулирование иранского кризиса и других конфликтов в регионе исключительно политико-дипломатическими средствами.

Вместе с тем Путин и Макрон условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по урегулированию на Ближнем Востоке, а также отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности. 

Президенты России и Франции поговорили по телефону впервые за почти три года. Последняя такая беседа состоялась 11 сентября 2022 года.

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