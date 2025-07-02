Лукашенко: если Польша желает исчезнуть с карты мира - это будет ее выбор

Польша и Прибалтика постепенно становятся очередным после Украины военным полигоном, и если они хотят снова исчезнуть с карты мира - это будет их выбор. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе торжественного собрания по случаю Дня независимости, сообщает агентство БелТА.

"Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток "гитлеровского Евросоюза". Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу совершенно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира - это будет их выбор", - подчеркнул глава белорусского государства.

Он отметил, что Литва и Польша старательно окапываются, а польская власть скупает военную технику. "Все расходы - за счет налогов граждан и тех кредитов, кто их дает. Американцы или по их указке. Кидаются в новые военные союзы, фактически, враждебные по отношению к нам", - указал Лукашенко. Он напомнил, что Франция и Польша подписали договор, подразумевающий углубленное сотрудничество в военной сфере. Аналогичный Варшава намерена заключить с Лондоном. "На всякий случай: с двумя ядерными державами", - добавил белорусский лидер.

"Что, Германия создавала армию и хочет воевать на своей земле? Нет. Вы видите, какая на Украине прокси-война. Точно так они хотят воевать против нас, в том числе и против Украины - славянских народов. Мы всегда им поперек горла. Они хотят воевать на чужой земле, в данном случае это Литва, Латвия, Эстония и Польша", - заключил он.