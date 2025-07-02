Трамп заявил о намерении добиваться от Нетаньяху прекращения операции в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет настойчиво требовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекращения военной операции в секторе Газа.

Комментируя при общении с журналистами в штате Флорида планы проведения 7 июля встречи с Нетаньяху в Вашингтоне, американский лидер отметил, что намерен твердо высказываться на предстоящих переговорах за прекращение операции в Газе.

"Я буду в этом плане очень твердым", - указал глава Белого дома. Но скажу вам, что Нетаньяху тоже хочет прекращения операции в Газе. Он тоже хочет это завершить", - полагает Трамп. "Думаю, у нас будет сделка на следующей неделе", - добавил он.

Как заявил ранее глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, посредники на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС стремятся к достижению 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.