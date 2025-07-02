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Политика
В Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ
2 июля 2025 / 10:16
© REUTERS/ Heinz-Peter Bader/ТАСС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о временном прекращении сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом информировала иранская гостелерадиокомпания.
Теперь закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению.
25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст проекта закона о приостановке сотрудничества между исламской республикой и МАГАТЭ. На следующий день иранский Совет стражей конституции утвердил документ.
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