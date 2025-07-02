В Иране вступил в силу закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о временном прекращении сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом информировала иранская гостелерадиокомпания.

Теперь закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению.

25 июня депутаты парламента Ирана одобрили текст проекта закона о приостановке сотрудничества между исламской республикой и МАГАТЭ. На следующий день иранский Совет стражей конституции утвердил документ.