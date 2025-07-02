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Володин отметил, что закон о самозапрете на кредиты работает
2 июля 2025 / 10:34
Володин отметил, что закон о самозапрете на кредиты работает
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Более 12 млн человек установили самозапрет на кредиты с момента вступления соответствующего закона в силу, закон работает. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон о возможности для граждан устанавливать в своей кредитной истории самозапрет на заключение с кредитными организациями и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита вступил в силу 1 марта текущего года.

"За 4 месяца добровольно установили самозапрет на оформление кредитов более 12 млн человек. Такие показатели свидетельствуют о том, что закон работает", - указал Володин в своем Telegram-канале.

Он также дал совет гражданам проинформировать своих пожилых родных и близких о возможности установить самозапрет на кредиты, а также при необходимости помочь с его подключением.

Госдума, со своей стороны, продолжит принимать меры, нацеленные на борьбу с кибермошенничеством, заверил председатель нижней палаты.

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