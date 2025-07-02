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Политика
В заксобрании Колорадо повесили новый портрет Трампа
2 июля 2025 / 10:47
В заксобрании Колорадо повесили новый портрет Трампа
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

В законодательном собрании штата Колорадо повесили новый портрет президента США Дональда Трампа на место портрета, который он ранее охарактеризовал как свое "худшее" изображение. Об этом информировало агентство Associated Press.

"На стене законодательного собрания штата Колорадо в череде президентских портретов было пустое место. Мы знали, что Белый Дом направил нам замену портрета, и было просто логично ее повесить", - цитирует агентство чиновника, ответственного за подбор картин для заксобрания штата.

Трамп уже отреагировал на случившееся. "Спасибо крайне талантливому художнику Ванессе Орабуэне и потрясающим жителям штата Колорадо - новый портрет теперь у всех на виду в законодательном собрании Колорадо", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Как сообщил собеседник Associated Press, новое изображение нынешнего президента США было передано Белым домом в дар Колорадо около месяца назад.

В марте текущего года старый портрет Трампа убрали из здания заксобрания Колорадо после того, как глава вашингтонской администрации подверг картину жесткой критике. 

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