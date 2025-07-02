Меркель убеждена, что конфликт на Украине не закончится при отсутствии диалога

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 гг.) заявила о необходимости поддерживать диалог для урегулирования конфликта на Украине.

"Без разговора эта война точно не закончится", - отметила она в Шверине в ходе дискуссии, организованной редакционным объединением RND. Меркель в этой связи подчеркнула важность поддержания контактов с РФ.

По ее мнению, следует одновременно принимать меры для сдерживания потенциального противника и поддерживать открытыми дипломатические каналы. "Так удалось пройти через холодную войну, так должно быть и в будущем", - считает экс-глава германского правительства.

Вместе с тем она поддержала планы действующих властей Германии и НАТО по повышению расходов на оборону, назвав их "последовательными и необходимыми". "Мы должны быть готовыми к миру благодаря военной мощи", - указала Меркель.

Кроме того, бывший канцлер раскритиковала действия правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа. По ее словам, жестокость боевиков палестинского движения ХАМАС бесспорна. "И все же я думаю, что премьер-министр Нетаньяху очень жестко ведет сегодня эту борьбу, я бы сказала - безжалостно", - сказала политик.