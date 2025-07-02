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Захарова: для Москвы и Баку отношения дружбы чрезвычайно важны
2 июля 2025 / 11:16
Захарова: для Москвы и Баку отношения дружбы чрезвычайно важны
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Дружеские отношения между Россией и Азербайджаном чрезвычайно важны, те, кто хотят их испортить, должны хорошо подумать над своими действиями. На этом акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Немало тех, кто хочет на этом просто "нагреть руки", пусть только не обожгутся. Поскольку для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны. И те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что Москва много лет выстраивает с Баку такие отношения, которые подразумевают учет взаимных интересов и уважительное отношение. "Нас столько вместе связывает, столько было подписано документов", - указала Захарова.

Во вторник в МИД России был вызван посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. Ему был заявлен "протест в связи с последними недружественными действиями Баку". В дипведомстве уточнили, что в их числе "отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ русофобская кампания, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства "Спутник Азербайджан" и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием российских исполнителей, в том числе детских творческих коллективов".

В МИД РФ также обратили внимание, что "по ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан РФ, выходцев из Азербайджана, было отмечено, что предпринятые российскими правоохранителями следственные действия совершались в полном соответствии с законодательством РФ в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории России, в том числе против граждан Азербайджана".

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