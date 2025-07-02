Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился снижением

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 2 июля отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,4%, до 2 837,14 пункта, индекс РТС также снижался на 0,4% - до 1 139,74 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 0,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,9355 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 831,69 пункта (-0,59%), индекс РТС составлял 1 137,55 пункта (-0,59%). Вместе с тем курс китайской валюты демонстрировал рост до 10,948 рубля (+0,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.