Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 июля 2025 / 14:30
КОТИРОВКИ
USD
02/07
78.4181
EUR
02/07
92.7440
Новости часа
Al Jazeera: из-за ударов Израиля по Газе за сутки погибли более 100 человек Грушко отметил, что создание аналога НАТО на базе ЕС будет угрозой для России
Москва
2 июля 2025 / 14:30
Котировки
USD
02/07
78.4181
0.0000
EUR
02/07
92.7440
0.0000
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
30 июня 2025 / 14:42
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
30 июня 2025 / 14:39
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
30 июня 2025 / 13:31
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился снижением
2 июля 2025 / 11:31
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился снижением
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 2 июля отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 0,4%, до 2 837,14 пункта, индекс РТС также снижался на 0,4% - до 1 139,74 пункта. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 0,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,9355 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 831,69 пункта (-0,59%), индекс РТС составлял 1 137,55 пункта (-0,59%). Вместе с тем курс китайской валюты демонстрировал рост до 10,948 рубля (+0,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
12:43
Al Jazeera: из-за ударов Израиля по Газе за сутки погибли более 100 человек
12:32
Грушко отметил, что создание аналога НАТО на базе ЕС будет угрозой для России
12:15
Лукашенко помиловал 16 человек, включая осужденных за экстремизм
11:59
В Госдуме опровергли введение единой школьной формы
11:43
NYT: США на несколько месяцев остановят поставки Украине боеприпасов
11:31
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился снижением
11:16
Захарова: для Москвы и Баку отношения дружбы чрезвычайно важны
11:01
Меркель убеждена, что конфликт на Украине не закончится при отсутствии диалога
10:47
В заксобрании Колорадо повесили новый портрет Трампа
10:34
Володин отметил, что закон о самозапрете на кредиты работает
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения