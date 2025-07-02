NYT: США на несколько месяцев остановят поставки Украине боеприпасов

США на несколько месяцев приостановят поставки боеприпасов Украине. Об этом со ссылкой на анонимных чиновников сообщает газета The New York Times (NYT).

"Приостановка поставок касается перехватчиков для ЗРК Patriot, высокоточных артиллерийских боеприпасов и ракет, которые ВВС Украины используют для американских истребителей F-16", - указывает издание, ссылаясь на представителей Пентагона.

Отмечается, что к настоящему времени неизвестно, как пауза в поставках отразится на ситуации на поле боя. Как заявили чиновники администрации, причиной отсрочки послужила обеспокоенность относительно нехватки боеприпасов, которые могут потребоваться США и их союзникам для "чрезвычайных ситуаций в отдаленных точках мира".

"Решение было принято, поскольку интересы США являются первоочередными. Ему предшествовал обзор американской военной помощи и поддержки другим странам, подготовленный Минобороны. В мощи вооруженных сил США можно не сомневаться - достаточно спросить Иран", - приводит NYT слова представителя Белого дома.

Некоторое время назад газета Politico со ссылкой на источники писала о том, что министерство обороны США приостановило из-за нехватки на складах поставки Киеву ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов.