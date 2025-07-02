Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 июля 2025 / 14:30
КОТИРОВКИ
USD
02/07
78.4181
EUR
02/07
92.7440
Новости часа
Al Jazeera: из-за ударов Израиля по Газе за сутки погибли более 100 человек Грушко отметил, что создание аналога НАТО на базе ЕС будет угрозой для России
Москва
2 июля 2025 / 14:30
Котировки
USD
02/07
78.4181
0.0000
EUR
02/07
92.7440
0.0000
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
30 июня 2025 / 14:42
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
30 июня 2025 / 14:39
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
30 июня 2025 / 13:31
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / Геополитика
Безопасность
NYT: США на несколько месяцев остановят поставки Украине боеприпасов
2 июля 2025 / 11:43
NYT: США на несколько месяцев остановят поставки Украине боеприпасов
© AP Photo/ Matt Rourke/ТАСС

США на несколько месяцев приостановят поставки боеприпасов Украине. Об этом со ссылкой на анонимных чиновников сообщает газета The New York Times (NYT).

"Приостановка поставок касается перехватчиков для ЗРК Patriot, высокоточных артиллерийских боеприпасов и ракет, которые ВВС Украины используют для американских истребителей F-16", - указывает издание, ссылаясь на представителей Пентагона.

Отмечается, что к настоящему времени неизвестно, как пауза в поставках отразится на ситуации на поле боя. Как заявили чиновники администрации, причиной отсрочки послужила обеспокоенность относительно нехватки боеприпасов, которые могут потребоваться США и их союзникам для "чрезвычайных ситуаций в отдаленных точках мира".

"Решение было принято, поскольку интересы США являются первоочередными. Ему предшествовал обзор американской военной помощи и поддержки другим странам, подготовленный Минобороны. В мощи вооруженных сил США можно не сомневаться - достаточно спросить Иран", - приводит NYT слова представителя Белого дома.

Некоторое время назад газета Politico со ссылкой на источники писала о том, что министерство обороны США приостановило из-за нехватки на складах поставки Киеву ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов.

Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
Опрос: две трети японцев не доверяют США
Опрос: две трети японцев не доверяют США
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
12:43
Al Jazeera: из-за ударов Израиля по Газе за сутки погибли более 100 человек
12:32
Грушко отметил, что создание аналога НАТО на базе ЕС будет угрозой для России
12:15
Лукашенко помиловал 16 человек, включая осужденных за экстремизм
11:59
В Госдуме опровергли введение единой школьной формы
11:43
NYT: США на несколько месяцев остановят поставки Украине боеприпасов
11:31
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии отметился снижением
11:16
Захарова: для Москвы и Баку отношения дружбы чрезвычайно важны
11:01
Меркель убеждена, что конфликт на Украине не закончится при отсутствии диалога
10:47
В заксобрании Колорадо повесили новый портрет Трампа
10:34
Володин отметил, что закон о самозапрете на кредиты работает
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения