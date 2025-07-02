В Госдуме опровергли введение единой школьной формы

Утверждение ГОСТ на школьную одежду не означает введение единой формы в России. На это обратила внимание первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Она отметила, что в некоторых группах в Telegram появляются фейковые публикации о том, что в России "якобы скоро будет введен какой-то ГОСТ на единую школьную форму для мальчиков и девочек". "Это не так. У нас действительно есть ГОСТ на школьную форму, но в нем речь идет сугубо о ткани. Обязательного введения школьной формы тоже не предусмотрено", - указала депутат в своем Telegram-канале.

По ее словам, школьная одежда должна быть изготовлена из дышащей и быстро сохнущей ткани. Кроме того, ГОСТ будет касаться материала подкладки. "Так что в ГОСТ речь идет о тканях, но никак не о едином стандарте самой школьной формы", - подчеркнула Буцкая.