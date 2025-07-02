Уроки конфликта Израиля и Ирана для России
30 июня 2025 / 14:42
ФРГ: линия на милитаризацию в политике и экономике берет верх
30 июня 2025 / 14:39
Опрос: две трети японцев не доверяют США
30 июня 2025 / 13:31
Политика
Лукашенко помиловал 16 человек, включая осужденных за экстремизм
2 июля 2025 / 12:15
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 16 человек, совершивших различные преступления, в том числе экстремистского характера. Об этом информировал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Сообщается, что в числе помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет, у двоих есть хронические заболевания, один является инвалидом. Девять осужденных имеют несовершеннолетних детей. "Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон", - сказано в сообщении.
Актуально