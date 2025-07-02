Лукашенко помиловал 16 человек, включая осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 16 человек, совершивших различные преступления, в том числе экстремистского характера. Об этом информировал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

Сообщается, что в числе помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет, у двоих есть хронические заболевания, один является инвалидом. Девять осужденных имеют несовершеннолетних детей. "Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон", - сказано в сообщении.