Грушко отметил, что создание аналога НАТО на базе ЕС будет угрозой для России

Перспектива создания аналогичной НАТО военной организации на базе Евросоюза представляет угрозу для России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире "России-24".

По его словам, ЕС из мирного проекта превращается в "действительно чем-то напоминающий очень агрессивный военный блок". "Это оформляется не только решениями по приданию ему дополнительных военных способностей развития ВПК, но и даже идейном смысле", - указал замглавы МИД.

"Это идеология, это нас очень беспокоит, поскольку нам действительно придется иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России и соответствующим образом выстраивает свою военную стратегию, развивает военные потенциалы, которые прямым образом создают для нас угрозы, против которых мы будем вынуждены защищаться", - отметил Грушко.

Вместе с тем он усомнился в том, что из намерений Брюсселя сможет появиться "самостоятельное НАТО". "Следует иметь в виду, что США контролируют НАТО, а НАТО контролирует Евросоюз. То есть НАТО формулирует задачи, Евросоюз их выполняет. Поэтому очень трудно отделить ЕС от НАТО", - добавил замминистра.