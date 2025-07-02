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Грушко отметил, что создание аналога НАТО на базе ЕС будет угрозой для России
2 июля 2025 / 12:32
Грушко отметил, что создание аналога НАТО на базе ЕС будет угрозой для России
© Александр Щербак/ ТАСС

Перспектива создания аналогичной НАТО военной организации на базе Евросоюза представляет угрозу для России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире "России-24".

По его словам, ЕС из мирного проекта превращается в "действительно чем-то напоминающий очень агрессивный военный блок". "Это оформляется не только решениями по приданию ему дополнительных военных способностей развития ВПК, но и даже идейном смысле", - указал замглавы МИД.

"Это идеология, это нас очень беспокоит, поскольку нам действительно придется иметь дело с новой военной организацией, которая вынашивает агрессивные намерения против России и соответствующим образом выстраивает свою военную стратегию, развивает военные потенциалы, которые прямым образом создают для нас угрозы, против которых мы будем вынуждены защищаться", - отметил Грушко.

Вместе с тем он усомнился в том, что из намерений Брюсселя сможет появиться "самостоятельное НАТО". "Следует иметь в виду, что США контролируют НАТО, а НАТО контролирует Евросоюз. То есть НАТО формулирует задачи, Евросоюз их выполняет. Поэтому очень трудно отделить ЕС от НАТО", - добавил замминистра.

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