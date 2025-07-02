Al Jazeera: из-за ударов Израиля по Газе за сутки погибли более 100 человек

Из-за ударов армии Израиля по сектору Газа 1 июля погибли свыше 100 палестинцев. Об этом информировал катарский телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что израильские военные убили 109 палестинцев, среди них 28 человек, которые ожидали получения продовольствия в пунктах выдачи гуманитарной помощи. По данным Минздрава анклава, с конца мая жертвами атак на пункты распределения гуманитарной помощи стали более 600 человек.

Всего с начала обострения вооруженного конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибли порядка 56,6 тыс. человек, еще 134 тыс. получили ранения.

18 мая Израиль объявил о начале боевых действий в северных и южных районах сектора в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее цель - окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, по итогам операции армия планирует установить контроль над всей территорией Газы.