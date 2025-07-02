Milliyet: саммит НАТО в Анкаре могут провести в "турецком Пентагоне"

Саммит Североатлантического альянса в июле 2026 года планируется провести в объединенном центре штабов "Звезда и полумесяц", который еще называют "турецким Пентагоном". Об этом пишет газета Milliyet.

О выборе Анкары в качестве места проведения встречи глав государств и правительств НАТО в понедельник объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации Milliyet, провести саммит в турецкой столице решено по ряду причин. В отличие от Стамбула и Антальи Анкара в разгар туристического сезона не так загружена. Кроме того, она обладает преимуществами в воздушном сообщении: в ближайшее время планируется открыть третью взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Эсенбога. Вместе с тем в распоряжении участников саммита будут военный аэродром Этимесгут и база турецких ВВС Акынджи.

Издание обращает внимание, что комплекс площадью 12,6 млн кв. м, сооружение которого началось в 2011 году, все еще находится на этапе строительства. В нем первоначально планируется разместить центральный аппарат Минобороны, а к 2028 году генштаб турецкой армии, штабы видов вооруженных сил и офисы ведущих оборонных компаний страны.

Центр, внешне напоминающий американский Пентагон, рассчитан на размещение около 15 тыс. человек. Недалеко от комплекса находится штаб-квартира Национальной разведывательной организации Турции.

В прошлый раз Турция принимала саммит НАТО в 2004 году в Стамбуле.