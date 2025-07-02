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Экономика
Банк России отмечает замедление инфляции быстрее ожиданий
2 июля 2025 / 15:47
© Артем Геодакян/ ТАСС
Банк России отмечает замедление инфляции быстрее прогнозов, но пока она выше целевого уровня в 4%. На это обратила внимание глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.
"Мы наблюдаем замедление инфляции быстрее наших ожиданий, но пока она выше цели в годовом выражении и в текущих темпах. Мы видим снижение напряжения на рынке труда, это тоже индикатор, но дефицит сохраняется", - указала она.
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