NDTV: в результате наводнений на севере Индии погиб 51 человек

Из-за оползней и наводнений, вызванных ливнями в северном индийском штате Химачал-Прадеш после начала сезона муссонов, погибли не менее 51 человека, свыше 100 пострадали. Об этом информировал телеканал NDTV.

За прошедшую неделю в результате ливневых дождей, наводнений и оползней пострадали 12 округов штата. Судьба 22 человек остается неизвестной. В штате закрыто более 400 дорог, повреждены жилые дома, мосты, линии электропередачи, сельскохозяйственные угодья. Индийский метеорологический департамент объявил об оранжевом уровне тревоги, который означает, что в регионе ожидаются опасные погодные условия.

Сезон дождей в штате Химачал-Прадеш продолжается с конца июня до сентября. За этот период там выпадает большая часть годовой нормы осадков.