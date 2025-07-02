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Общество
Зеленский лишил гражданства Украины митрополита УПЦ Онуфрия
2 июля 2025 / 16:14
© Максим Никитин/ ТАСС
Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства Украины митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале спецслужбы, Онуфрий лишен гражданства по материалам СБУ. По утверждению спецслужбы, у Онуфрия с 2002 года есть гражданство РФ. Кроме того, СБУ обвиняет его в поддержании связей с РПЦ.
Ранее Зеленский уже лишил украинского гражданства главу движения "Другая Украина", экс-лидера запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, а также бизнесмена Игоря Коломойского.
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