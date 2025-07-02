Зеленский лишил гражданства Украины митрополита УПЦ Онуфрия

Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства Украины митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале спецслужбы, Онуфрий лишен гражданства по материалам СБУ. По утверждению спецслужбы, у Онуфрия с 2002 года есть гражданство РФ. Кроме того, СБУ обвиняет его в поддержании связей с РПЦ.

Ранее Зеленский уже лишил украинского гражданства главу движения "Другая Украина", экс-лидера запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, а также бизнесмена Игоря Коломойского.