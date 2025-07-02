В МИД Азербайджана вызвали посла РФ

Посол России в Баку Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, ему выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны. Об этом информировала пресс-служба азербайджанского МИД.

"В среду, 2 июля, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана. На встрече с замминистра Аразом Азимовым противоположной стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами", - следует из сообщения.

Во вторник в МИД России был вызван посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев. Ему был заявлен "протест в связи с последними недружественными действиями Баку". В дипведомстве уточнили, что в их числе "отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ русофобская кампания, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства "Спутник Азербайджан" и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием российских исполнителей, в том числе детских творческих коллективов".

В МИД РФ также обратили внимание, что "по ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан РФ, выходцев из Азербайджана, было отмечено, что предпринятые российскими правоохранителями следственные действия совершались в полном соответствии с законодательством РФ в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории России, в том числе против граждан Азербайджана".