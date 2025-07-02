ЕС не смог принять новые санкций против России

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Брюссель не оставляет попыток усилить санкции против Москвы. Но очередной, 18-й пакет рестрикций в адрес России 27 июня не был принят саммитом Евросоюза. Утверждение очередного пакета санкций было заблокировано Словакией. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия тоже голосовала против. Но несколько позже мадьярский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Евросоюз (ЕС) ради принятия антироссийских санкций сделал республике «очень хорошее предложение». Так что Венгрию и Словакию евробюрократия вполне может банально «перекупить». Эти два государства ЕС наиболее зависимы от поставок российских энергоресурсов. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), в 2024 году страны ЕС, несмотря на действующие антироссийские санкции, импортировали из России нефть и газ на сумму €21,3 млрд, что составляет почти 60% всего объема импорта ЕС из РФ. Ключевые покупатели – Венгрия, Словакия и Франция. Так, Венгрия приобрела 21,8%, Словакия – 15,8%, а Франция – 14,5% от общего объема.

При этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что работа над 18-м пакетом «идет полным ходом», но возможных сроках ее завершения она умолчала.

«Провал» ЕК с принятием нового раунда санкций против Москвы уже не первый. Скажем, в середине июня на заседании министров энергетики стран ЕС Венгрия и Словакия также воспрепятствовали утверждению плана ЕК по отказу от поставок российской нефти, газа и ядерного топлива. Об этом 16 июня заявил прессе глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В целом Москва успешна в отработке контрсанкционных алгоритмов, о чем свидетельствует многомесячная стабильность экспортных поставок углеводородов. Но главная проблема Брюсселя в том, что Вашингтон не внемлет их призывам о «санкционной консолидации». А, скажем, ожидаемый в перечне 18-го пакета ЕС пункт о понижении «потолка» цены на российскую нефть без поддержки США не будет иметь эффективности. Американский лидер Дональд Трамп пока выжидает с ужесточениями в адрес России. Хотя и постоянно угрожает ими, побуждая Москву к переговорам с Украиной и остановке конфликта.

Белый дом снова напомнил, что видит опасность в новых санкциях против РФ, так как это попросту сорвет переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. В настоящее время Вашингтон не поддерживает призывы союзников ужесточить рестрикции против Москвы. Об этом 25 июня заявил Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Politico на полях саммита НАТО: «Если бы мы сделали то, чего здесь все хотят, — пришли и раздавили их новыми санкциями; и мы, вероятно, потеряли бы возможность говорить с ними о перемирии на Украине. А тогда кто будет с ними говорить?».

Есть даже сигнал об уступке: 27 июня Минфин США предоставил очередную отсрочку до 29 июля по применению санкций в отношении сербской группы NIS, которая контролируется «Газпром нефтью» и «Газпромом», говорится в сообщении компании. А санкции против венгерской атомной станции «Пакш 2» и вовсе были отменены.

Любопытно, что положение о понижении «потолка» вроде как было на некоторое время вычеркнуто: 20 июня издание Politico сообщало, что власти ЕС «в моменте» останавливают реализацию планов снизить Price Cap на нефть РФ с $60 до $45 за баррель из-за конфликта Ирана и Израиля. В публикации пояснялось, что эта идея, вероятно, не преуспеет из-за международной обстановки на Ближнем Востоке и волатильности цен. Но теперь острая фаза конфликта между Израилем и Ираном миновала. Поэтому желание сдвинуть «потолок» снова вернулось в повестку евробюрократии.

Отдельное внимание — ситуации на газовом рынке ЕС, судьбе и роли российских поставок.

Сейчас подземные газовые хранилища (ПХГ) ЕС заполнены почти на 57% (по данным Gas Infrastructure Europe, на 23 июня уровень заполняемости ПХГ превысил 56,5%/60,5 млрд кубометров).

При этом по состоянию на 31 мая объем активного газа в европейских ПХГ составлял лишь 48,6 млрд кубометров. Это гораздо меньше (на 21,8 млрд кубометр), чем на аналогичную дату прошлого года. Для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности «подземок» Европы в 90% местным операторам необходимо в предстоящие месяцы форсировать темпы накопления запасов.

Сама ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной — сказываются погодный (сейчас в регионе почти повсеместно установилась жара, влекущая увеличение энергопотребления для нужд кондиционирования) и конъюнктурный (цена кубометра волатильна и остается на высоком уровне, более $400, причем 23 июня биржевые котировки тестировали уровень $500) факторы. Усложнит ситуацию с закачкой и необходимость проведения плановых ремонтных работ газовой инфраструктуры Европы в летний период.

Поставки российского трубопроводного газа в Европу с начала 2025 года осуществляются только по магистральному газопроводу (МГП) Турецкий поток. Загрузка второй нитки МГП, ориентированной на рынок Юго-Восточной Европы, держится выше 48 млн кубометров в сутки.

Поступает свежая статистика по общим закупкам российского «голубого топлива»: за первые четыре месяца текущего года Евросоюз суммарно приобрел у России газа на €5,4 млрд, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Закупки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ составили €3,3 млрд против €2,5 млрд годом ранее; за трубопроводный газ ЕС заплатил €2,1 млрд, тогда как в 2024 году — €2,2 млрд.

Активизировался кабмин Германии, задумавший изменить законодательство для предотвращения эксплуатации «Северного потока 2» в будущем. «Правительство Германии рассматривает возможность внесения изменений в закон о внешней торговле, чтобы предотвратить возможную покупку компании, управляющей газопроводом «Северный поток 2», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В свою очередь Spiegel отмечает, что немецкие власти тем самым хотели бы предотвратить сценарии с возвращением газопровода в эксплуатацию. В то же время, как отмечает издание, дело о трубопроводах рассматривается в суде швейцарского Цуга, что не дает Берлину правовых оснований блокировать продажу.

Бывший статс-секретарь Минэкономики и депутат от партии «Зеленые» Михаэль Келлнер отметил, что властям ФРГ необходимо закрыть существующую правовую лазейку, которая может позволить передать контроль над активами российского «Газпрома» третьим лицам. «Ни российские, ни американские компании не должны владеть трубопроводами в Германии или Европе», — заявил он Reuters. Таким образом, брошен вызов Вашингтону. Берлин стремится перехватить инициативу в политике на российском направлении. В ноябре 2024 года газета The Wall Street Journal сообщала, что «Северный поток 2» планировал купить американский инвестор Стивен Линч.

Тем временем Минфин РФ подготовил поправки в налоговое законодательство, которые в случае принятия Госдумой позволят «Газпрому» избежать дополнительной налоговой нагрузки, связанной с задолженностью его швейцарской «дочки» — Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток 2»).