Президент РФ поблагодарил Жапарова за особый статус русского языка в Киргизии

Россия благодарна Киргизии за особый статус русского языка в республике. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

"Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия, и, прежде всего, речь идет об образовании. В 43 школах работает 204 преподавателя из России. Есть план увеличения количества школ на русском языке", - отметил он.

"Хотел бы вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Киргизии. Это позволяет нам работать более эффективно по ряду других направлений, в том числе в сфере экономики", - указал Путин.

Он также обратил внимание на интенсивное взаимодействие Москвы и Бишкека, заметив, что "вопросов для обсуждения при таком объеме отношений достаточно". "Очень рад видеть вас и вашу делегацию", - добавил российский лидер.

Русский язык в Киргизии имеет статус официального. В республике за ним закреплена функция межнационального общения.