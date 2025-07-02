Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ

Консульский департамент МИД РФ сообщил, что Литва и Латвия приняли решение о непризнании российских пятилетних загранпаспортов. В связи с этим в ведомстве призвали граждан РФ своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта.

"Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли в Литве и Латвии", - сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.

Как отмечается, с 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан в Литве осуществляется исключительно на основании десятилетних биометрических загранпаспортов. "Это требование пока не распространяется на транзитные поездки россиян, следующих через территорию Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом", - указали в МИД РФ. Вместе с тем граждане РФ, имеющие разрешение на временное и постоянное проживание в Литве, должны до 1 декабря 2025 года оформить десятилетний биометрический загранпаспорт.

В Латвии аналогичные ограничения на въезд, выезд и пребывание вступят в силу с 15 июля. При этом россияне, въехавшие в Латвию до указанной даты, могут продолжать находиться в стране и выехать из нее в течение срока действия визы.