Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 июля 2025 / 22:45
КОТИРОВКИ
USD
02/07
78.4181
EUR
02/07
92.7440
Новости часа
Эксперт Брутер об отношениях РФ и Азербайджа Звонок Путину помог Макрону решить свои внутренние проблемы - эксперт
Москва
2 июля 2025 / 22:45
Котировки
USD
02/07
78.4181
0.0000
EUR
02/07
92.7440
0.0000
Эксперт Брутер об отношениях РФ и Азербайджа
Эксперт Брутер об отношениях РФ и Азербайджа
2 июля 2025 / 20:37
Звонок Путину помог Макрону решить свои внутренние проблемы - эксперт
Звонок Путину помог Макрону решить свои внутренние проблемы - эксперт
2 июля 2025 / 20:31
Трамп подталкивает мировую экономику к стагфляции
Трамп подталкивает мировую экономику к стагфляции
2 июля 2025 / 20:17
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Русский мир / Подрывная деятельность против России
Общество
Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ
2 июля 2025 / 16:42
Литва и Латвия перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ
© Артем Геодакян/ ТАСС

Консульский департамент МИД РФ сообщил, что Литва и Латвия приняли решение о непризнании российских пятилетних загранпаспортов. В связи с этим в ведомстве призвали граждан РФ своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта.

"Вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта приняли в Литве и Латвии", - сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.

Как отмечается, с 1 июня въезд, выезд и пребывание российских граждан в Литве осуществляется исключительно на основании десятилетних биометрических загранпаспортов. "Это требование пока не распространяется на транзитные поездки россиян, следующих через территорию Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом", - указали в МИД РФ. Вместе с тем граждане РФ, имеющие разрешение на временное и постоянное проживание в Литве, должны до 1 декабря 2025 года оформить десятилетний биометрический загранпаспорт.

В Латвии аналогичные ограничения на въезд, выезд и пребывание вступят в силу с 15 июля. При этом россияне, въехавшие в Латвию до указанной даты, могут продолжать находиться в стране и выехать из нее в течение срока действия визы.

Эксперт Брутер об отношениях РФ и Азербайджа
Эксперт Брутер об отношениях РФ и Азербайджа
Звонок Путину помог Макрону решить свои внутренние проблемы - эксперт
Звонок Путину помог Макрону решить свои внутренние проблемы - эксперт
Трамп подталкивает мировую экономику к стагфляции
Трамп подталкивает мировую экономику к стагфляции
"Важно прекратить
истребление всего
русского на Украине"
Сергей Лавров
Все интервью
20:19
Трамп заявил, что Вьетнам откажется от пошлин на товары из США
19:55
Клишас предупредил, что россиянам небезопасно находиться в Азербайджане
19:36
Далай-лама подтвердил намерение сохранить традицию перерождения
19:18
Глава Сбербанка призвал решительнее снижать ключевую ставку
18:57
Аксенов заявил о необходимости ужесточения миграционной политики в России
18:37
Минздрав сектора Газа сообщил о более чем 57 тыс. погибших с октября 2023 года
18:19
Медведев: в ВС РФ с начала года поступило свыше 210 тыс. контрактников
17:58
Глава ВТБ считает Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире
17:48
МИД РФ: посол Республики Корея Ли До Хун завершает свою миссию в Москве
17:31
Жапаров отметил отсутствие политических разногласий между Россией и Киргизией
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения