Греф заявил, что пока не видит перспектив цифрового рубля

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что на нынешнем этапе не видит преимуществ цифрового рубля. Об этом он заявил при общении с журналистами в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Насколько мне известно, сейчас речь идет об эксперименте. Он еще не стал привычным способом расчета. Я как физическое лицо не понимаю, зачем мне нужен цифровой рубль. Как представитель банка и предприятия тоже не очень хорошо понимаю. Все что может дать цифровой рубль, у нас уже есть безналичный расчет", - указал Греф.