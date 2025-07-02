Эксперт Брутер об отношениях РФ и Азербайджа
2 июля 2025 / 20:37
Звонок Путину помог Макрону решить свои внутренние проблемы - эксперт
2 июля 2025 / 20:31
Трамп подталкивает мировую экономику к стагфляции
2 июля 2025 / 20:17
Экономика
Греф заявил, что пока не видит перспектив цифрового рубля
2 июля 2025 / 16:58
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что на нынешнем этапе не видит преимуществ цифрового рубля. Об этом он заявил при общении с журналистами в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Насколько мне известно, сейчас речь идет об эксперименте. Он еще не стал привычным способом расчета. Я как физическое лицо не понимаю, зачем мне нужен цифровой рубль. Как представитель банка и предприятия тоже не очень хорошо понимаю. Все что может дать цифровой рубль, у нас уже есть безналичный расчет", - указал Греф.
Актуально