Марина Харькова, журналист, Донецк

Одним из самых скандальных и оскорбительных для миллионов русских и русскоязычных граждан Украины решений Верховной Рады в прошлом месяце стало ускоренное голосование законопроекта о множественном гражданстве. Закон принят во втором и окончательном чтении. Суть этого документа — украинцам официально запретили получать и иметь гражданство России, Белоруссии и ещё восьми «недружественных» государств. Зато введён институт множественного гражданства касательно Евросоюза, НАТО и Израиля. Для союзников предусмотрен упрощённый порядок получения паспорта с украинским «тризубом». Таким образом, все граждане Украины, когда-либо получившие российский паспорт, теперь автоматически лишаются украинского.

Со скоростью бешеного принтера украинский парламент штампует законы и постановления, подвергающие русское и русскоязычное население еще большим унижениям и ограничениям. Когда кажется, что внедрены уже все издевательства над людьми, логикой и здравым смыслом, тут же появляются новые, более изощренные. Фашизация Украины и сегрегация по нацпризнаку стала массовой и масштабной.

Украинские депутаты приняли законопроект, разрешающий украинцам легально иметь паспорт двух или более государств. Эта идея выдвинута самим Зеленским и ее цветисто расхвалили депутаты его фракции, назвав «сигналом всему украинству в мире», «способом привлечь таланты и инвестиции из-за границы, а также признать вклад диаспоры в развитие и защиту государства». По факту – этот законопроект закрепляет неравенство и дискриминацию. Более того, право на двойное гражданство не распространяется на Россию, а факт получения российского паспорта становится основанием для лишения украинского гражданства. Похоже, что именно это и было главным мотивом, а не ложь про «демократию, демографию и прочие ценности». Теперь украинцы будут поделены на две категории – имеющие второе гражданство «правильной» страны из разрешенной категории стран, и изгоев.

В списке разрешенных стран числятся более 30 стран Европы, Канада и США, Израиль и остальные партнеры по военной помощи Украине. Также граждане этих стран, которые не были украинцами, смогут получить гражданство Украины по сокращенной процедуре. То есть, наемникам, диаспорянам или любому желающему легко выдадут желто-голубую книжицу - без сдачи обязательного экзамена по языку, истории, конституции и других формальностей. Кроме того, закон предполагает, что гражданство Украины смогут получить «этнические украинцы и их потомки из разных стран мира, кроме России». Для этих категорий власти Украины намерены предоставить также избирательное право. А вот в изгои попадут те, кто представляет «запрещенную на Украине страну».

Украинское гражданство не предоставляется гражданам России и стран, «отказывающихся признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе голосовавших против резолюции Генассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 года № 68/262». В этом перечне - Белоруссия, Куба, Сирия, Северная Корея и другие.

Не признается множественность гражданства, если второе гражданство — российское. От него нужно отказаться, чтобы сохранить украинское гражданство. И миллионы людей в Донбассе, Крыму, Запорожской, Херсонской и других регионов, кто переехал в Россию по программе переселения или получил гражданство по упрощенной процедуре, теперь лишаются украинского гражданства. В законе есть формальная оговорка, что случаи «принудительного получения российского паспорта» рассматриваются отдельно, но по факту доказать подобное невозможно.

Эксперты считают, что этот закон преследует лишь две цели – иностранцам он дает право приезжать и командовать на Украине, а от людей, имеющих второе гражданство неугодных Зеленскому государств, избавляются навсегда.

С политической точки зрения этим законом режим Зеленского хочет делегитимировать возможное участие в будущих референдумах по территориальным вопросам тех, кто потенциально голосует за Россию. Дескать, имеющие второе «неправильное» гражданство – больше не украинские граждане и участвовать в определении судьбы Украины не могут. Поэтому автоматическое лишение гражданства не распространяется на тех, кто получил гражданство дружественных Украине стран – предполагается, что они будут голосовать только в повестке, заданной Зеленским, и за него самого.

«Выродки, которые по ошибке находятся в парламенте, заранее готовят почву для выборов», — негодует украинский политолог Александр Лазарев и акцентирует внимание на еще одной причине лишения гражданства: из-за «создания угрозы безопасности и интересам Украины». То есть, паспорт заберут у осужденных за коллаборационизм и госизмену, полностью вычищая прослойку инакомыслящих и оппозиционно настроенных украинцев.

Закон вызвал недовольство даже среди радикалов-националистов, но по другой причине – они раздражены, что иностранцы получат полный карт-бланш в вопросе гражданства. «Вдумайтесь, нам предлагают умножить число граждан, которые не имеют представления об Украине, ее истории, правовом строе и не владеют украинским. Это сознательно делается!», заявил бывший директор Института нацпамяти Владимир Вятрович, который объявлен в розыск российскими правоохранителями по статье о реабилитации нацизма.

Тем временем международная правозащитная организация Human Rights Watch (признана нежелательной организацией в России) раскритиковала и украинский закон о коллаборантах. Организация проанализировала 2000 приговоров людей, осужденных по этому закону, и констатировала, что многие из них по нормам международного гуманитарного права не могут подвергаться судебному преследованию. «Коллаборантами» на Украине признаются и те, кто помогал больным и инвалидам, раздавал гуманитарную помощь, и учителя, спасатели, муниципальные служащие и коммунальные работники, кто продолжил работать, когда территории переходили под контроль России. Также международные правозащитники считают «этически сомнительным» тот факт, что Украина передает своих граждан России в ходе обмена пленными и почему-то не считает их украинцами.

Кроме принятия сомнительных с юридической и этической сторон законов, украинский режим грубо растоптал и собственную Конституцию. 29 лет назад – 28 июня 1996 года – Верховная рада приняла Конституцию Украины с тех пор из нее вымарывались все основные положения. В частности, право граждан на русский язык и права нацменьшинств на использование таких языков, как венгерский, румынский, словацкий. В 2025 году дошло до того, что все книги на русском языке из библиотек отправляются в макулатуру или сжигаются. Примечательно, что по случаю годовщины принятия Конституции киевская сеть книжных магазинов дарила своим посетителям брошюры с текстом основного закона, в которых абзац ст. 10 о русском языке был полностью зачеркнут.

На Украине не выполняются не только положения о «защите и использовании» русского языка, но и все основные разделы основного закона, начиная с первой статьи, закрепляющей положение, что «Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством». Ни один из этих пунктов не работает – страна под внешним управлением, все нормы права и демократии грубо растоптаны. К примеру, статья 5 указывает, что «никто не может узурпировать государственную власть». Но президентские и парламентские выборы в указанные Конституцией даты не состоялись, и власть полностью находится под диктатом Зеленского.

В статье 13 говорится, что «земля, ее недра, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, морской экономической зоны являются объектами права собственности украинского народа». По факту полезные ископаемые отданы в концессию США в обмен на «новые поставки оружия» в рамках ресурсной сделки. Статья 25 утверждает, что гражданин Украины не может быть лишен гражданства, но свежепринятый закон легко лишает этого гражданства всех неугодных Зеленскому.

Показательно, как депутат Верховной рады Безуглая поздравила сограждан с днем Конституции, предложив отменить основной закон страны. «Конституция сегодня стала клеткой и не выдерживает темпа изменений, которые требует от нас современная война, глобальные вызовы и необходимость быстрой трансформации. Поэтому мы должны дозреть до логичного радикального шага – полной отмены Конституции и переходу к системе прецедентного права», - заявила она. По сути, депутат предлагает перейти с континентального права, который всегда существовал на территории Украины (в составе Российской империи, СССР и весь период независимости) на англосаксонский подход прецедентов, которые будут определять дальнейшие принимаемые властью решения. То есть, это внедрение принципа «что хочу, то и ворочу» - весьма удобного как для диктатуры Зеленского, так и для западных кураторов, чтобы им было проще контролировать остатки Украины.

Главарь киевского режима Зеленский, поздравляя граждан с днем Конституции, заявил, что «Украина превыше всего», полностью повторив слова фашистского гимна Третьего рейха и подтвердив нацистскую суть нынешней политики. В своей речи он 30 раз произнес слово «Украина» и лишь 11 раз вспомнил о самих «украинцах». Но не для того, чтобы напомнить об их конституционных правах, а чтобы указать на обязанности. Единственным процитированным в речи фрагментом текста Конституции стала статья 65: «Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины». Тем самым он дал понять, что у украинцев осталось единственное право – умереть за интересы его режима.

Нечто похожее Зеленский говорил в 2023 году: «Все те права, которые гарантирует Конституция Украины – они на паузе». Ну а в 2025 году они теперь полностью отменены и забыты, хотя статья 3 Конституции Украины гарантирует, что высшей социальной ценностью является «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность».