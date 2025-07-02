Трамп призвал строить "аллигаторовые" тюрьмы для мигрантов во всех штатах

Президент США Дональд Трамп призвал другие штаты последовать примеру Флориды, которая построила центр для содержания под стражей нелегальных иммигрантов в местности, кишащей крокодилами и другими хищниками.

"Это отличный выбор места для строительства. Мы хотели бы увидеть аналогичные центры содержания во многих штатах", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам посещения центра во Флориде. Трамп считает, что эта практика "может стать системной".

Новый центр содержания нелегальных мигрантов под стражей, возведенный на месте бывшего военного аэродрома в глубине национального парка Эверглейдс в штате Флорида, уже неофициально именуют "Аллигаторовым Алькатрасом" по аналогии с известной тюрьмой в Сан-Франциско. Окружающая местность представляет собой болотные угодья с множеством аллигаторов и ядовитых змей.

При общении с прессой американский лидер обратил внимание, что этот центр был построен "менее чем за неделю" и что строительство таких объектов в целом обходится гораздо дешевле, нежели сооружение новых тюрем.

Строительство центра во Флориде повлекло за собой шквал критики со стороны представителей Демократической партии США и правозащитных организаций, по мнению которых, жесткие условия содержания нарушают права иммигрантов.