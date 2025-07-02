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Жапаров отметил отсутствие политических разногласий между Россией и Киргизией
2 июля 2025 / 17:31
Жапаров отметил отсутствие политических разногласий между Россией и Киргизией
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Киргизия и Россия успешно сотрудничают по многим направлениям, и между двумя странами нет каких-либо противоречий. На это обратил внимание глава киргизского государства Садыр Жапаров во время переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Между нашими странами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий", - отметил он.

Жапаров также подчеркнул, что в республике ждут приезда президента России осенью 2025 года. "Мы с нетерпением будем ждать вас с визитом в Кыргызскую Республику в рамках вашего участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2025 года", - сказал он. По словам киргизского лидера, в ходе переговоров 2 июля в Москве с Путиным "предоставляется хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества". "Рассчитываю, что будет произведен обмен мнениями по дальнейшему развитию кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств", - добавил он.

Россия - один из главных торгово-экономических партнеров Киргизии, по итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил $3,5 млрд. В 2025 году стороны намерены довести его до $5 млрд. Кроме того, в прошлом году объемы российских инвестиций в киргизскую экономику составили порядка $280 млн, это примерно 25% от всех финансовых вложений в республику. В том же году работающие в РФ трудовые мигранты из Киргизии отправили на родину около $2,6 млрд.

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