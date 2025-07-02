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Политика
МИД РФ: посол Республики Корея Ли До Хун завершает свою миссию в Москве
2 июля 2025 / 17:48
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС
Посол Южной Кореи Ли До Хун завершает свою дипломатическую миссию в России. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД РФ.
"В среду, 2 июля, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял с визитом вежливости завершающего свою миссию в России посла Республики Корея Ли До Хуна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломаты затронули некоторые вопросы отношений между Москвой и Сеулом, а также кратко обсудили положение дел на Корейском полуострове.
Ли До Хун был назначен послом Республики Кореи в России 31 июля 2023 года. На этой должности он провел почти два года.
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