МИД РФ: посол Республики Корея Ли До Хун завершает свою миссию в Москве

Посол Южной Кореи Ли До Хун завершает свою дипломатическую миссию в России. Соответствующее сообщение размещено на сайте МИД РФ.

"В среду, 2 июля, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял с визитом вежливости завершающего свою миссию в России посла Республики Корея Ли До Хуна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты затронули некоторые вопросы отношений между Москвой и Сеулом, а также кратко обсудили положение дел на Корейском полуострове.

Ли До Хун был назначен послом Республики Кореи в России 31 июля 2023 года. На этой должности он провел почти два года.