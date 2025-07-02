Глава ВТБ считает Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире

Глава ВТБ Андрей Костин считает председателя Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем ЦБ в мире. Об этом он заявил, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ РФ.

"Наш нынешний руководитель - один из самых опытных, самых лучших. Я бы сказал, лучший председатель ЦБ в мире, поэтому делает ЦБ все правильно", - отметил Костин.

Он привел в пример меры политики руководства Банка России в 2008 году в условиях мирового кризиса. "Другой председатель повышал ставку и требовал роста кредитных портфелей от всех банков. Он, видимо, плохо был знаком с азами финансовой грамотности", - указал глава ВТБ.

По его словам, нынешний регулятор, видя рост инфляции, реализовал "абсолютно правильную политику" и использовал надежный инструмент - ключевую ставку и другие способы ограничения кредитования.