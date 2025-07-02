Европа утратила возможности влиять на переговоры по Украине

1 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в Ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения. В связи с этим подчёркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций.

При рассмотрении ситуации вокруг Украины Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, Президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договорённостям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии.

Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, как сообщают СМИ, продолжался более 2-х часов. В последний раз лидеры двух государств контактировали в феврале 2022 года.

Как полагает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, «звонок Макрона был нацелен на то, чтобы попытаться включится в процесс урегулирования на Украине. Европа почувствовала, что Россия ведет прямой диалог с США, которые готовы нас выслушать, хотя считать, что США займут пророссийскую позицию, было бы наивно. Тем не менее, звонок Макрона можно рассматривать, как попытки выйти из изоляции, в которую Европа сама себя загнала в отношении украинского кризиса. Но, судя по всему, настойчивое требование Европы с подачи Украины немедленно прекратить огонь не устраивает российскую сторону. Это очередной пустой призыв, на который мы не можем и не собираемся реагировать положительно. В тоже время этот длительный телефонный разговор позволяет надеется, что от явных русофобских позиций Макрон возможно стал отходить из-за тупиковости и нереальности этого пути. Эта абсолютно деструктивная и нереалистичная позиция, которая ничего не дала ни Европе, ни Макрону. Поэтому этот звонок нужно рассматривать, как попытку навести мосты и по крайне мере начать двигаться дипломатическим путем к решению украинского конфликта».

Эксперт подчеркнул, что «сейчас у Франции и ЕС нет рычагов влияния на переговорный процесс. И пока Макрон в первую очередь, и ЕС в целом заявляют, что Россия агрессор, а Украина - невинная жертва империалистических устремлений России, ничего не будет. Абсурд, но, тем не менее, и пока не изменится риторика, и пока Макрон не начнет воспринимать наши требования и предложения - а это признание реалий, которые сложились за эти три года - то разговаривать в принципе не о чем. А все украинские призывы, которые озвучивает Макрон о немедленном прекращении огня - это нереально. Это хотелки Украины, которая видит, что ситуация на поле боя складывается не в их пользу. Тем не менее, можно сказать, что этот звонок - позитивный момент, который говорит о том, что в любом случае для того, чтобы выйти на какие-то дипломатические пути решения проблемы, нужно разговаривать. Это поняли американцы, а Европа в этом отношении оказалась тупоголовой и с такими агрессивными мыслями по отношению к России исключила себя из возможности хоть как-то влиять в позитивном плане на дипломатическое решение украинского конфликта».