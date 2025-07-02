Трамп подталкивает мировую экономику к стагфляции

Президент США Дональд Трамп предупредил, что не рассматривает возможность очередной отсрочки в вопросе вступления в силу торговых пошлин.

"Я не думаю о паузе. Я напишу письма множеству стран. Кажется, вы только сейчас начинаете понимать процесс", - заявил Трамп, отвечая на борту президентского самолета на вопрос журналистов о том, намерен ли он вновь перенести крайний срок вступления в силу пошлин, который наступит 9 июля.

При этом глава Белого дома предположил, что США не удастся заключить торговое соглашение с Японией. По его мнению, эта и другие страны "избаловались, обворовывая [американское государство] на протяжении 30-40 лет, поэтому с ними очень трудно договориться".

"Поэтому я поступлю следующим образом. Я напишу им письмо, в котором скажу, что мы вам очень благодарны, но вы не можете сделать то, что нужно нам, а значит, вы будете платить 30%, 35% - столько, сколько установим мы", - продолжил Трамп. "Возможно, они будут рады, возможно - нет, но некоторым странам мы не позволим торговать. Но в большинстве случаев мы просто назовем число - все очень просто", - резюмировал он.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении государств, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%.

Экономист, управляющий активами и владелец Компании "SR-Solutions" Роман Андреев отмечает, что «Трамп не собирается гробить и без того на ладан дышащую мировую экономику. Поэтому, скорее всего, он поступит либо в своем любимом ключе, и это даст какое-то еще продление срока, еще пару недель. Это его любимый прием, и Трамп будет продлевать мораторий, пока какого-то компромисса не будет достигнуто. Либо эти тарифы будут введены, но в тех секторах и в той части экономики, где это серьезно не будет влиять ни на что. Ни на американскую экономику, ни на экономику стран, против которых эта пошлина будет введена. То есть такой вариант, что смотрите, я это могу делать, но не делаю, потому, что понимаю последствия. Скорее всего, будет так».

По словам эксперта, «если Трамп все же введет сверхвысокие пошлины на экспорт в США для стран ЕС, Японии и ряда других крупных торговых партнеров США, то эффект будет не очень хорошим, и это будет выражаться сперва в стагнации мировой экономики, которая и без того уже на грани этого. А затем придет черед высокой инфляции, и все это вместе даст такой эффект как стагфляция против которой экономика еще не придумала волшебной таблетки».