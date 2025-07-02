Медведев: в ВС РФ с начала года поступило свыше 210 тыс. контрактников

В Вооруженные силы РФ с начала года приняты более 210 тыс. контрактников, еще 18 тыс. человек поступили в добровольческие подразделения. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания профильной межведомственной комиссии.

"В целом хочу отметить, что за последние полгода темп набран весьма приличный. На 1 июля в воинские части прибыли свыше 210 тыс. человек. Добровольческие подразделения с начала года пополнили свыше 18 тыс. человек. Это, несомненно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, участвующих в этой деятельности, за такие высокие результаты", - указал он.

Медведев также подчеркнул, что заключившие военный контракт россияне демонстрируют патриотический настрой.

Он выразил надежду, что темпы набора на военную службу по контракту в ВС РФ удастся сохранить в последующее время. "Ну и рассчитываю, что задачи, поставленные верховным главнокомандующим в этой сфере, будут надлежащим образом исполнены", - добавил зампред СБ РФ.