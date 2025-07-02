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Минздрав сектора Газа сообщил о более чем 57 тыс. погибших с октября 2023 года
2 июля 2025 / 18:37
Минздрав сектора Газа сообщил о более чем 57 тыс. погибших с октября 2023 года
© Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с 7 октября 2023 года в результате военных действий со стороны израильских ВС, составило более 57 тысяч. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

Отмечается, что жертвами конфликта стали 57 012 человек, еще 134 592 пострадали и обратились за помощью к медикам.

Согласно информации Минздрава, только за прошедшие сутки медиками и спасателями в Газе были найдены тела 142 погибших.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

18 марта текущего года израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. 18 мая власти еврейского государства заявили, что армия начала решающую фазу операции по разгрому ХАМАС в Газе. 

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