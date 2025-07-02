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Политика
Звонок Путину помог Макрону решить свои внутренние проблемы - эксперт
2 июля 2025 / 20:31

На звонок Путину Макрона, возможно, подтолкнуло голосование о доверии правительству. Он решил показать себя национальным лидером, занимающим особую позицию в международной политике.

Дал что-нибудь этот звонок? Мог что-то дать? Что-то даст? Ответ на все три вопроса - отрицательный. Даже Трамп, даже за полгода не смог решить проблему. Для того, чтобы получить соответствующие результаты, нужна адекватная подготовка. Мы полгода говорим о встрече Путина и Трампа, но на сегодняшний момент нет канвы, которая сделала бы эту встречу возможной. Нет принципиальных вопросов, которые могли бы быть решены на такой встрече. Что касается Макрона, то тут, как говорил один литературный персонаж – дистанция огромного размера.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/1f2b7752636a8c6edd67800354f47d51/

 

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