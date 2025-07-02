Эксперт Брутер об отношениях РФ и Азербайджа

Говоря о противоречиях, возникших между Россией и Азербайджаном полезно представить себе обратную ситуацию. Каких-то российских граждан или даже азербайджанских граждан с российскими корнями, в отношении которых в Азербайджане ведутся следственные действия. Стала бы Россия в это вмешиваться? Или, тем более мстить?

А вот действия азербайджанской стороны, арестовавшей российских журналистов, как раз, очень похожи именно на месть. К сожалению, Россия должна быть к этому готова. Мы видим, что в случае с Азербайджаном и в случае с Арменией российские интересы легко атакуются. Если Москва будет реагировать на такие вещи жестко и объяснит Баку, что его потери будут гораздо большими, то, возможно, это станет примером для всех прочих. Как будет реагировать российское руководство? Пока мы видим очень сдержанную и острожную реакцию.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/334d282bc2801e1b4d6b1766033045e6/