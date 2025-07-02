Аксенов заявил о необходимости ужесточения миграционной политики в России

Нужны меры по ужесточению миграционной политики, сегодня это уже вопрос национальной безопасности. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов на видео, размещенном в его Telegram-канале.

"Я думаю, что ни у кого из граждан РФ в последние дни и последние месяцы - на примере других стран, в частности, того, что устроили мигранты в США, и на примере нашей страны - я думаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что необходимо принимать меры по ужесточению миграционной политики. Уверен, что это вопрос, прежде всего, национальной безопасности", - отметил он.

Аксенов обратил внимание, что в России наблюдается аккумулирование групп мигрантов, что может представлять угрозу в нынешней ситуации. Вместе с тем, по его словам, этот вопрос ни в коем случае не касается вероисповедания, вопроса других национальностей - речь идет именно о гражданах других стран, не испытывающих уважения к России и россиянам.