Глава Сбербанка призвал решительнее снижать ключевую ставку

Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что снижение ключевой ставки Банка России назрело, передает ТАСС.

"Я думаю, что снижение на 100-200 базисных пунктов будет совершенно не ощутимо. Сегодня нужны более серьезные шаги", - заявил он в рамках Финансового конгресса.

Вместе с тем Греф подчеркнул беспрецедентное давление на экономику России.