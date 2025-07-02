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Экономика
Глава Сбербанка призвал решительнее снижать ключевую ставку
2 июля 2025 / 19:18
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что снижение ключевой ставки Банка России назрело, передает ТАСС.
"Я думаю, что снижение на 100-200 базисных пунктов будет совершенно не ощутимо. Сегодня нужны более серьезные шаги", - заявил он в рамках Финансового конгресса.
Вместе с тем Греф подчеркнул беспрецедентное давление на экономику России.
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