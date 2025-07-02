Далай-лама подтвердил намерение сохранить традицию перерождения

Институт Далай-ламы продолжит традицию перерождения после смерти лидера. Об этом сообщил духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо на своем сайте.

"В соответствии со всеми полученными просьбами я подтверждаю, что институт Далай-ламы продолжит существование", - следует из заявления.

Он уточнил, что о продолжении традиции его в том числе попросили лидеры духовных традиций Тибета, члены Тибетского парламента в изгнании, члены Центральной тибетской администрации, буддисты из буддийских республик Российской Федерации и Азии, включая материковый Китай.

Лидер буддистов также обратил внимание, что 24 сентября 2011 года он обещал по достижении 90 лет провести консультации с практикующими буддизм людьми по вопросу сохранения института.

В соответствии с тибетской традицией, после смерти Далай-лама перерождается в теле ребенка.