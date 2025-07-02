Клишас предупредил, что россиянам небезопасно находиться в Азербайджане

Азербайджан сегодня не является безопасной страной для россиян. На это обратил внимание глава комитета по госстроительству Андрей Клишас.

Как сообщили ранее в российском посольстве, от граждан РФ в Азербайджане поступили жалобы на применение физического насилия, проверки документов, визиты неизвестных лиц.

"Следует прямо отметить, что на данный момент Азербайджан не является безопасной страной для граждан России. Уверен, что привлечение к ответственности виновных в убийстве гражданина Азербайджана будет способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран (или у Азербайджана другое мнение на этот счет?)", - указал Клишас в своем Telegram-канале.

Некоторое время назад в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области информировали о том, что правоохранительные органы 27 июня пресекли деятельность этнической группировки. Согласно материалам следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга. Под стражу помещены шестеро обвиняемых. Предварительно, один из фигурантов умер из-за сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются. Их тела были доставлены из Екатеринбурга в Баку. После проведения судебно-медицинской экспертизы они были похоронены в Азербайджане.

В Баку выразили протест из-за действий российских правоохранителей, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В столице Азербайджана были арестованы сроком на 4 месяца российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также еще 8 граждан РФ.

Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была вручена нота с требованием немедленного освобождения задержанных в Баку российских журналистов, а также заявлен протест в связи с недавними недружественными действиями азербайджанской стороны и ее сознательными шагами по демонтажу двусторонних отношений.