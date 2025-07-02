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Трамп заявил, что Вьетнам откажется от пошлин на товары из США
2 июля 2025 / 20:19
Трамп заявил, что Вьетнам откажется от пошлин на товары из США
© EPA-EFE/ SARAH SILBIGER/ POOL/ТАСС

Власти Вьетнама откажутся от всех пошлин в отношении американских товаров, согласно условиям заключенной между Вашингтоном и Ханоем торговой сделки. Соответствующее сообщение разместил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

Он уточнил, что по итогам телефонного разговора с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом "заключил торговую сделку" с республикой. "Это будет отличная сделка по сотрудничеству между нашими странами. Так, Вьетнам будет платить США пошлины в размере 20% на любые товары, поставляемые на нашу территорию, и пошлины в размере 40% на любой перевалочный экспорт", - пояснил американский лидер.

"В ответ Вьетнам сделает то, чего никогда прежде не делал. Он даст США полный доступ на свои рынки для торговли. Они "откроют свой рынок Соединенным Штатам", это означает, что мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме с нулевыми пошлинами", - указал Трамп. Он, в частности, выразил уверенность в том, что внедорожники класса SUV американского производства "станут отличным дополнением к различным линейкам продукции во Вьетнаме".

Согласно данным американских властей, товарооборот между США и Вьетнамом в 2024 году составил около $149,6 млрд. Поставки из США во Вьетнам оцениваются в $13,1 млрд, из Вьетнама в США - в $136,6 млрд.

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