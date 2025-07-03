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России больше не угрожает проблема исчезновения амурских тигров
2 июля 2025 / 20:34
России больше не угрожает проблема исчезновения амурских тигров
© ИТАР-ТАСС/ EPA/ ROLAND WEIHRAUCH

В России удалось справиться с угрозой вымирания амурских тигров. Об этом сообщил министр юстиций России, председатель наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константин Чуйченко, выступая на открытии выставки "Земля больших кошек" в центре Москвы.

По его словам, на сегодняшний день в стране наблюдается положительная тенденция по сохранению амурского тигра. Официально насчитывается 750 особей.

"Более 13 лет назад мы инициировали системную работу по сохранению амурского тигра. Численность популяции амурского тигра на территории России в 2013 году составляла около 430 особей. Сегодня мы достигли числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегии по охране амурского тигра, она достигнута. Вот эта нынешняя численность, она является комфортной, и мы с уверенностью можем говорить о том, что мы ликвидировали угрозу вымирания этого прекрасного хищника", - указал Чуйченко.

Министр также обратил внимание, что РФ является одним из лидеров по сохранению тигра и реализации национальных обязательств по выполнению Глобальной программы восстановления этого редкого хищника. 

"Нашими ключевыми достижениями являются ужесточение уголовной ответственности за браконьерство и незаконную торговлю дериватами тигра. За последнее десятилетие было создано 7 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Таким образом, на сегодняшний день общее количество функционирующих в России ООПТ составляет 25% ареала тигра", - уточнил он. 

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