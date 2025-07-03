Anadolu: Папа Римский намерен посетить Турцию в конце ноября

Папа Римский Лев XIV предварительно намерен посетить Турцию в конце ноября текущего года. Об этом информировало агентство Anadolu, ссылаясь на источники в администрации турецкого президента.

О планах посещения Турции речь шла во время встречи жены турецкого лидера Эмине Эрдоган с понтификом в Ватикане. Лев XIV заявил первой леди, что он "хотел бы нанести один из своих первых зарубежных визитов в качестве Папы в Турцию". Стороны "работают над этим, и поездка планируется на конец ноября".

По данным агентства, Папа Римский отметил, что в 2025 году исполняется 1 700 лет Никейскому собору. По его словам, "Турция - важная страна для христиан, она выступает в качестве важного моста для построения мира".

Сама Эмине Эрдоган заявила, что посетила Ватикан для участия в мероприятии Папской академии социальных наук. В рамках него и состоялись ее контакты с понтификом. "Приоритетной темой нашего общения со Львом XIV стала продолжающаяся гуманитарная трагедия в секторе Газа. Я выразила удовлетворение поддержкой со стороны Ватикана решения о двух государствах, которое является основой справедливого и устойчивого мира в Палестине", - указала Эрдоган в Х.

Первый Никейский собор был созван в 325 году римским императором Константином в Никее (ныне город Изник на северо-западе Турции) и стал первым Вселенским собором в истории христианства. На нем был сформулирован Символ Веры - краткое изложение христианских догматов и закреплено время празднования Пасхи.