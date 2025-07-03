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Путин пошутил о скором приближении зимы на фоне холодного лета
2 июля 2025 / 21:23
Путин пошутил о скором приближении зимы на фоне холодного лета
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин, обсуждая на совещании с правительством тему Северного завоза, описал летнюю погоду шуткой про скорую зиму.

"Зима у нас вроде как не скоро - но, судя по погоде, может, и быстро наступить. В любом случае о Северном завозе пора говорить уже сейчас", - отметил глава государства.

Заслушав доклад первого замглавы Минфина Ирины Окладниковой по Северному завозу, он подчеркнул, что здесь "нельзя пропустить ни одного дня".

"Погода сегодня такая, завтра - другая. У нас вроде лето пока не начиналось, а потом - бум, вроде лето наступит, жара будет. А потом - тук, опять морозы. И если в чем-то опоздаем, но не завезем, просто будут проблемы. Поэтому я вас очень прошу оперативно отслеживать все, что связано со своевременным финансированием", - указал Путин.

Северный завоз - доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые в зимний период на несколько месяцев оказываются изолированными от большой земли.

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