Дуров опроверг новость об уходе Telegram из России

Сооснователь Telegram Павел Дуров назвал фейком новость об уходе Telegram из России. Он также подтвердил появление в мессенджере плашек, которые пользователи именуют "функцией фактчекинга".

"Несколько дней назад в Telegram-каналах появилась фейковая новость об уходе Telegram из России. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами", - указал Дуров в своем блоге.

Обратив внимание на то, что в СМИ ранее была ложная информация о блокировке телеграм-каналов, ориентированных на сбор данных по открытым источникам (OSINT) по политическим причинам, а также о том, что в российском интернете обсуждалось "технически безграмотное расследование об IP-адресах Telegram", Дуров высказал мнение, что сейчас развернута намеренная кампания по дискредитации Telegram.