Республика Корея должна стремиться к мирному объединению, Юг и Север "могут объединиться и через сотни лет". Такое мнение выразил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

"В нашей конституции ведь отражено: стремимся к мирному объединению, а не к поглощению. Кому понравится поглощение?" - отметил он в ходе пресс-конференции. Ли Чжэ Мён считает, что попытка поглощения может привести к "огромным жертвам". "По возможности нужно признавать существование друг друга, следовать взаимовыгодным путем", - указал он.

"С войны 1953 года прошло 80 лет. С точки зрения истории это немного. Потому что мы объединимся и спустя несколько сотен лет, если постепенно восстанавливать однородность", - заявил южнокорейский лидер.

Вместе с тем он заметил, что реакция КНДР на прекращение пропагандистского вещания на границе превзошла его ожидания. Ли Чжэ Мён поручил остановить работу громкоговорителей, а КНДР, в свою очередь, прекратила трансляцию шума из своей аппаратуры. "Реакция была очень скорой и превзошла ожидания", - подчеркнул он.