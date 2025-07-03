Благодаря ВСМ путь от Москвы до Петербурга займет 2 часа 15 минут

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург позволит преодолеть путь от одного города до другого за 2 часа 15 минут. На это обратил внимание вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

"Максимальная скорость поезда будет достигать 400 км/ч, а скорость эксплуатации - 360 км/ч. Новая магистраль позволит сократить время пути между городами до 2 часов 15 минут", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург полностью структурирован, обеспечен финансированием и находится на заключительной стадии проектирования трассы.

Ожидается, что по итогам 2030 года пассажиропоток на ВСМ-1 составит не менее 23 млн человек, добавил он.