Polsat: Дуда признался, что после ухода с поста хотел бы стать премьером

Покидающий 6 августа пост президента Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat признался, что охотно занял бы позицию премьер-министра, если бы ему сделали соответствующее предложение.

"Если бы мне сделали такое предложение, я бы не колебался", - указал политик. При этом он признал, что к настоящему моменту не получал предложений возглавить правительство.

На вопрос о возможности занять должность в международных организациях, польский лидер ответил, что "сегодня в мире отсутствует политический климат, благоприятствующий тому, чтобы политики консервативного толка занимали места в важных международных организациях".

Дуда стал президентом Польши 6 августа 2015 года и занимал высший государственный пост два срока подряд.