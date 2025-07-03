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Президент РФ поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
3 июля 2025 / 11:01
Президент РФ поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
© Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил главу белорусского государства Александра Лукашенко с отмечаемым в республике Днем независимости, передает агентство БелТА.

По словам российского лидера, этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян. "Сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом", - подчеркнул он.

Путин также отметил важность того, что и сегодня перед лицом серьезных внешних угроз и вызовов узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие две страны, остаются столь же прочными, как и прежде.

"Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в международных делах и планомерно совершенствуют институты Союзного государства. Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи - на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Желаю вам здоровья и успехов, а всем жителям Беларуси - счастья и благополучия", - следует из текста поздравления.

Кроме того, поздравления президенту Белоруссии по случаю Дня Независимости направили лидеры КНР, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Турции и другие.

Решение о праздновании Дня независимости в Белоруссии 3 июля было принято в 1996 году. В ходе Белорусской наступательной операции под кодовым названием "Багратион" 3 июля 1944 года столица Белоруссии была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. 

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